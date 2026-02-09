«Аэрофлот» предупредил о возможных корректировках полетов на Кубу

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) продолжит летать на Кубу, несмотря на заявления правительства страны о нехватке авиационного топлива в аэропортах страны. Пресс-служба авиаперевозчика отметила, что маршруты рейсов могут быть скорректированы.

«Аэрофлот продолжит выполнять программу полетов авиакомпании «Россия» (относится к группе «Аэрофлот») в указанные пункты назначения (аэропорты Гаваны и Варадеро.— “Ъ”). При этом могут корректироваться маршруты полетов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку»,— сообщила пресс-служба. Компания пообещала проинформировать пассажиров, если ситуация с рейсами на Кубу изменится.

Авиакомпания Nord Wind продолжит летать в Варадеро и Кайо-Коко. Об этом АТОР сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Сегодня правительство Кубы предупредило международные авиакомпании, что как минимум с 10 февраля по 11 марта они не могут рассчитывать на заправку в аэропортах Кубы. Ограничения действуют в девяти аэропортах, включая международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. Страна столкнулась с дефицитом горючего из-за политики президента США Дональда Трампа. 29 января он объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы и издал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, которые поставляют нефть на остров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп перекрывает кубинский вентиль».