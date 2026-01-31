Куба объявила режим чрезвычайного положения из-за действий США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес сообщил, что в стране объявлен режим международного чрезвычайного положения из-за угрозы со стороны США.

«Народ Кубы, при солидарной поддержке международного сообщества, приходит к выводу, что ситуация в отношениях с Правительством Соединенных Штатов представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу»,— написал глава МИД Кубы в соцсети X.

Бруно Родригес охарактеризовал политику США как антикубинскую и неофашистскую. По его словам, действия Вашингтона представляют опасность для национальной безопасности всех стран мира, а также для «выживания человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата».

30 января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ о введении режима ЧП позволяет вводить дополнительные пошлины на товары из всех стран, которые поставляют нефть на Кубу.