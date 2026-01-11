Президент Кубы заявил о готовности противостоять США «до последней капли крови»

Куба подвергается агрессии со стороны США на протяжении 66 лет, заявил президент республики Мигель Диас-Канель. Он выразил готовность противостоять Соединенным Штатам «до последней капли крови». Сегодня президент США Дональд Трамп призвал власти Кубы заключить соглашение с Вашингтоном «пока не стало слишком поздно».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Кубы Мигель Диас-Канель

«Куба — свободная, независимая и суверенная страна. Никто нам не диктует, что делать. Куба ни на кого не нападает, а уже 66 лет подвергается нападению со стороны США. И Куба готовится защищать родину до последней капли крови»,— написал Мигель Диас-Канель в соцсети Х.

Дональд Трамп обвинил Кубу в том, что она получала нефть из Венесуэлы в обмен на услуги в сфере безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес отверг обвинения. Господин Трамп заявил, что республика больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы.

Мигель Диас-Канель заявил, что США не имеют права упрекать Кубу в чем-либо, так как американские власти «превращают в бизнес все, даже человеческие жизни». «Те, кто сейчас истерично обрушиваются с нападками на нашу страну, больны яростью из-за суверенного решения нашего народа выбрать свою политическую модель»,— написал президент Кубы.

8 января Дональд Трамп заявлял, что у США не остается других вариантов, кроме вооруженного вторжения на Кубу. Американский президент утверждает, что республика находится в бедственном положении последние 25 лет и близка к краху.