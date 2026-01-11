Куба обвинила США в шантаже после угрозы Трампа заблокировать поставки нефти

Куба имеет право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать, заявил глава МИД республики Бруно Родригес. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать нефть и деньги Венесуэлы.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава МИД Кубы Бруно Родригес

«В отличие от США, наше правительство не занимается наемничеством, шантажом или военным вмешательством в дела других государств»,— написал господин Родригес в соцсети Х.

Бруно Родриге отверг утверждение Дональда Трампа о том, что Куба долгое время жила за счет поставок нефти из Венесуэлы в обмен на услуги в сфере безопасности. Глава МИД Кубы назвал США «преступным и неуправляемым гегемоном, который угрожает миру и безопасности не только в этом полушарии, но и во всем мире».

Минэнерго США объявило, что планирует взять контроль над продажей на мировом рынке всей нефти из Венесуэлы на неограниченный срок. 3 января США провели военную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Президент США утверждал, что большая часть жертв во время операции — граждане Кубы.