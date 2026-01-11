Трамп пообещал заблокировать поставки нефти на Кубу

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Куба долгое время жила за счет поставок нефти из Венесуэлы взамен на предоставление «услуг безопасности», но теперь ситуация изменилась.

«Не будет больше нефти или денег, идущих в Кубу — ноль! Я настоятельно советую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно», — написал Дональд Трамп.

3 января США провели военную операцию, в результате которой был задержан и доставлен в Нью-Йорк для суда президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Во время той операции, как следует из поста Дональда Трампа, были убиты «большинство тех кубинцев», которые предоставляли Венесуэле услуги безопасности.

«Сейчас у Венесуэлы есть Соединенные Штаты Америки, самая мощная армия в мире (с большим отрывом!), чтобы защищать их, и защищать их мы будем», — написал господин Трамп.