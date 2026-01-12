Кубе перекрыли нефть

Вслед за «взятием» Венесуэлы президент США Дональд Трамп обратил свой взор на Кубу. 11 января он пригрозил ей остановкой поставок венесуэльской нефти, если та не заключит с США некую сделку. Кубинские власти этот ультиматум предсказуемо отвергли, заявив, что Гавана не поддается «шантажу или военному принуждению» и «готова защищать родину до последней капли крови». Впрочем, американское нападение на Кубу вряд ли последует, что признал и сам Трамп, предположив, что без денег и нефти из Венесуэлы кубинским властям не продержаться.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP



Нелюбовь Дональда Трампа к коммунистическим властям Кубы была известна давно. И он никогда не стеснялся это демонстрировать: в частности, едва вернувшись в Белый дом, Трамп тут же восстановил статус Кубы как государства-спонсора терроризма, который всего за несколько дней до этого был снят президентом Джо Байденом.

На фоне событий вокруг Венесуэлы на какое-то время Остров свободы, казалось, выпал из фокуса внимания главы Белого дома. Но вслед за захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги Дональд Трамп решил взяться и за главного союзника Венесуэлы в регионе.

11 января президент США заявил, что Куба отныне не будет получать венесуэльскую нефть и деньги, предложив властям в Гаване поскорее заключить сделку с Вашингтоном.

«Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, НО БОЛЬШЕ ЭТОГО НЕ БУДЕТ!» — написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social. И тут же повторил этот тезис — опять с заглавными буквами, настоятельно рекомендовав властям этой страны «заключить сделку, ПОКА НЕ ПОЗДНО».

На какую именно сделку должны согласиться в Гаване и какие последствия ее ждут в случае отказа, глава Белого дома не уточнил.

Ответная реакция кубинских властей оказалась предсказуема. «Куба — свободное, независимое и суверенное государство. Никто не диктует нам, что делать,— заявил президент страны Мигель Диас-Канель в соцсети X.— Куба не нападает; США нападают на нее уже 66 лет, и она не угрожает; она готова защищать родину до последней капли крови».

С отдельным заявлением выступил глава кубинского МИДа Бруно Родригес. Подчеркнув, что Куба не поддается «шантажу или военному принуждению», он сказал, что его страна имеет «абсолютное право импортировать топливо» из любого государства «без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам Соединенных Штатов». Кроме того, Родригес решительно отверг получение Гаваной «денежной или материальной компенсации за услуги в сфере безопасности, которые она предоставляла какой-либо стране».

На протяжении многих лет Куба обеспечивала президенту Мадуро личную охрану. В ходе операции США по его захвату 32 кубинца из числа охранников были убиты.

В свою очередь, Куба, много лет страдающая от дефицита энергии, всегда опиралась на Венесуэлу как поставщика нефти. Финансовые детали стороны не оглашали, но, скорее всего, Гавана за нефть не платила — по крайней мере еще в ноябре 2023 года лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, рассчитывавшая тогда победить Мадуро на выборах, заявляла, что поставки будут продолжаться только в том случае, если кубинское правительство будет за них платить. Согласно внутренним документам венесуэльской энергетической госкомпании PDVSA, в 2025 году страна экспортировала на Кубу около 26,5 тыс. баррелей нефти в день, что покрывало до 50% ее потребностей в энергоносителях.

На фоне тотальной блокады американцами всех покидающих порты Венесуэлы и входящих в них танкеров поставки нефти кубинцам фактически были сведены к нулю еще до последнего заявления Дональда Трампа.

Это обострило и без того непростое экономическое положение Кубы и дало президенту США повод предположить, что Штатам не понадобится военное вмешательство, поскольку без нефти Куба и так «готова пасть». «Я не думаю, что нам нужны какие-либо действия. Похоже, что все идет к краху. Я не знаю, смогут ли они устоять, но у Кубы сейчас нет доходов. Весь свой доход они получают от Венесуэлы, от венесуэльской нефти»,— отметил он.

Нынешнее давление Трампа на Кубу в очередной раз свидетельствует о серьезности намерений американской администрации доминировать в Западном полушарии, в том числе за счет устранения тем или иным способом недружественных Штатам режимов. Под словесный прицел Вашингтона, в частности, уже попали Колумбия и Мексика. В октябре 2025 года США ввели против колумбийского президента Густаво Петро, первого в истории страны левого лидера, санкции за то, что он якобы позволяет «процветать» наркокартелям. А спустя считанные часы после захвата Мадуро президент США призвал колумбийского лидера «следить за своей задницей», отметив, что военная операция против Колумбии (которая обладает значительными запасами нефти и является крупным производителем золота, серебра, изумрудов, платины и угля) «звучит неплохо».

Что касается Мексики, то помочь ее властям бороться с наркокартелями за счет отправки в эту страну американских военных Трамп предлагал еще несколько месяцев назад. Но эта идея у соседей США энтузиазма не вызывала — президент Клаудия Шейнбаум публично отвергла любые операции американских военных на мексиканской территории. Трампа это, впрочем, не особо смутило: после венесуэльского рейда он вновь заявил, что наркотики «проливаются» через Мексику в США, добавив: «Нам придется что-то предпринять».

Наталия Портякова