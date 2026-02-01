Трамп выразил надежду на сделки с Ираном и Кубой

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется заключить сделки с Ираном и Кубой. Он отметил, что сейчас у берегов исламской республики находятся «самые большие и мощные корабли в мире», а Куба пребывает «в состоянии упадка». Об этом он сказал журналистам во время пресс-подхода.

Репортер спросил господина Трампа, что он думает о словах верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который заявил, что нападение США может спровоцировать региональную войну. «Почему бы ему этого не сказать? Конечно, он это скажет. <...> Надеюсь, мы заключим сделку. Если сделки не будет, тогда мы узнаем, был ли он прав или нет»,— ответил американский президент.

Дональд Трамп также сообщил, что администрация США ведет переговоры «с наиболее высокопоставленными людьми на Кубе». «Посмотрим, что получится. Я думаю, мы заключим сделку с Кубой»,— сказал он.

26 января господин Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. 31 января власти Ирана анонсировали двухдневные военные учения в Ормузском проливе.

30 января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ о введении режима ЧП позволяет вводить дополнительные пошлины на товары из всех стран, которые поставляют нефть на Кубу. По данным FT, при нынешнем давлении на Кубу со стороны США запасов нефти в стране хватит на 15–20 дней.