Рубио: власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что руководство Венесуэлы обязалось прекратить поставки нефти на Кубу. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

В своих показаниях господин Рубио подчеркнул, что и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес пообещала положить конец поставкам венесуэльской нефти на Кубу. По ее словам, власти страны намерены открыть энергетический сектор для американских компаний и предоставить им преференциальный доступ к производству.

Марко Рубио отметил, что Родригес хочет добиваться национального примирения с венесуэльцами, проживающими в стране и за еепределами. В то же время США не против закупок Китаем венесуэльской нефти при условии, что сделки будут осуществляться по рыночным принципам.

3 января США провели крупномасштабную военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой спецназ вывез в США действующего президента Николаса Мадуро вместе с женой для последующего суда по обвинениям в наркоторговле. После этого Делси Родригес стала исполняющей обязанности главы государства.