Россияне застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива в стране

Застрявшие на Кубе российские туристы отправятся в Россию в ближайшее время. Сейчас происходит дозаправка самолетов, сообщил Российский союз туриндустрии. Telegram-канал Shot писал, что в Варадеро застряли сотни россиян из-за нехватки авиатоплива на Кубе. РСТ утверждает, что топлива достаточно.

«В данный момент ситуация под контролем»,— сказали «РИА Новости» в РСТ. По информации Shot, пассажиры не могут вылететь в Россию около суток. Авиакомпании заправляют самолеты в Гаване, прежде чем направить их в другие города.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения импортных пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Это привело к росту цен на продукты питания и транспорт, а также вызвало «серьезную нехватку топлива» и отключения электроэнергии, в том числе в столице, пишет Reuters.

