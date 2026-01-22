WSJ: США намерены сменить власть на Кубе до конца года

Администрация президента США Дональда Трампа ищет влиятельных лиц в кубинском правительстве, которые оказали бы помощь в свержении режима, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Реализовать эти планы Вашингтон намерен до конца 2026 года.

Издание уточняет, что встречах с кубинскими эмигрантами и гражданскими группами в Майами и Вашингтоне представители администрации Трампа «сосредоточились на выявлении человека внутри нынешнего правительства, который захочет заключить сделку». При этом окружение господина Трампа рассматривают свержение режима Кубы как «определяющее испытание стратегии национальной безопасности по переустройству полушария».

Дональд Трамп при этом вдохновляется примером с Венесуэлой, где в январе этого года удалось похитить лидера страны Николаса Мадуро при помощи информатора из ближайшего окружения венесуэльского президента. Источники WSJ рассматривают захват Мадуро и последующие уступки со стороны его оставшихся союзников «как образец для подражания и предупреждение для Кубы».

Вашингтон также рассматривается вариант экономического давления на Кубу с целью ослабления режима. В этом могут помочь перекрытие импорта нефти из Венесуэлы, а также блокирование экспорта кубинских медицинских изделий. WSJ при этом обращает внимание на то, что свержение испытывающего кубинского правительства «может привести к турбулентности и гуманитарному кризису, которых Трамп стремился избежать в Венесуэле».

Влад Никифоров