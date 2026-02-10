Air Canada прекратила полеты на Кубу из-за невозможности заправлять там самолеты

Канадская авиакомпания Air Canada сообщила о приостановке полетов на Кубу из-за отсутствия на острове авиационного топлива. Air Canada заявила, что в ближайшие дни отправит на Кубу несколько пустых самолетов, чтобы забрать пассажиров, которые хотят улететь с острова.

Правительство Кубы предупредило международные авиакомпании, что как минимум с 10 февраля по 11 марта они не смогут заправлять самолеты в местных аэропортах, так как запасы топлива на исходе. С нехваткой топлива сталкиваются и другие авиакомпании, в том числе из России, Китая, Турции, Франции, Испании.

В середине декабря США заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы — главного поставщика топлива на Кубу. Позже президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу. В конце января Financial Times писала, что нефти на острове осталось на 15–20 дней.

Яна Рождественская