Путин: за отказ от мирного урегулирования ответственны уверовавшие в язык силы

Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за неиспользованные возможности мирного урегулирования конфликта на Украине лежит на тех, кто полагал возможным воздействовать на РФ «языком силы». Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов»,— сказал президент.

На сегодняшнем заседании Владимир Путин также сказал, что российская сторона предпочла бы достигнуть целей специальной военной операции (СВО) и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Однако в случае отказа другой стороны РФ освободит свои исторические земли военным путем, сообщил он.

РФ приветствует прогресс, который наметился в диалоге с администрацией президента США Дональда Трампа, заявил Владимир Путин. При этом, сказал он, Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества как с США, так и с европейскими странами.