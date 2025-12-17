Путин заявил о прогрессе в контактах с администрацией Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что страна приветствует прогресс, который наметился в диалоге с администрацией Дональда Трампа. При этом он отметил, что выступает за равноправное сотрудничество как с США, так и с Европой, но с европейским руководством диалог не складывается.

«Мы выступаем за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США и европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе»,— сказал Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Президент обратил внимание, что людям в Европе вбивают в головы страхи о неизбежном столкновении с Россией, но это «ложь и просто бред». По его словам, геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в некоторых регионах становится «просто критической».

Лусине Баласян