Главные новости за неделю 10 – 16 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Производство автомобилей на бывшем заводе General Motors в Петербурге возобновится в начале 2026 года. По данным ТАСС, инициатором перезапуска выступила компания «АГМ» (входит в «АГР Холдинг»), инвестиции за 15 лет реализации проекта составят 46,43 млрд рублей. В частности, планируется построить научно-производственный центр площадью 18 тыс. кв. м за счет средств казначейского инфраструктурного кредита на 3,1 млрд рублей.

На 99-м году жизни скончался выдающийся юрист, академик РАН, почетный профессор СПбГУ Юрий (Георгий) Толстой. Он известен как учитель многих видных российских политиков и юристов — президента РФ Владимира Путина, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, главы СКР Александра Бастрыкина и других. Соболезнования родным и близким академика выразили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Похоронили профессора Толстого на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

В Петербурге вручили главную театральную премию города «Золотой софит». Лучшим драматическим спектаклем большой формы была признана постановка «Театральный роман» режиссера Романа Габриа. Награждение прошло вечером 10 ноября на сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Победителям дарили статуэтку и лавровый венец, снятый с дерева, стоящего на сцене. О том, как проходило награждение лауреатов премии — в материале «Ъ Северо-Запад».

Ранее осужденного бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева обвинили в хищении нескольких миллиардов рублей при заключении строительных контрактов. Новое уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено в сентябре 2024 года. По версии следствия, после ухода с поста вице-губернатора Лавленцев создал организованную группу для вывода средств через подконтрольные компании. С 2017 по 2019 год по фиктивным договорам займа было перечислено более 2,5 млрд рублей.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск ГУП «Петербургский метрополитен» к организаторам террористического акта в апреле 2017 года. Их обязали возместить 67 млн рублей. Требования предприятия о взыскании денежных средств были зарегистрированы в мае 2025 года. Ответчиками стали 11 человек. Метрополитен потребовал с них указанную сумму, поскольку взрыв нанес материальный ущерб подземке, предприятие также предоставило выплаты потерпевшим.

Кольцевая автодорога — 2 (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга предположительно будет эксплуатироваться на платной основе, такое решение утверждено для ее первого участка. Соответствующая информация содержится в документах Федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Согласно материалам ФГИС ТП, участок трассы от развязки с М-11 «Нева» в Тосненском районе до Кузьмолово во Всеволожском районе планируется как платная автомобильная дорога категории IБ. Окончательное решение будет принимать госкомпания «Автодор».

В Петербурге задержали администратора канала «Конкретно.ру» Александра Семенова, которого подозревают в передаче взятки начальнику пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеславу Степченко. За незаконное вознаграждение представитель главка регулярно передавал админу ежедневные сводки происшествий, а также видеозаписи с камер наблюдения. В деле фигурирует сумма в размере не менее 600 тыс. рублей. Октябрьский районный суд избрал господину Семенову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Руководителя пресс-службы ГУ МВД Степченко отправили под домашний арест. Свою вину он признал.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду, 12 ноября, одобрили во втором чтении корректировку бюджета на текущий год. С учетом очередной поправки губернатора города Александра Беглова, доходы в 2025 году составят 1,406 трлн рублей. В первом варианте законопроекта предполагалось, что они будут на уровне 1,387 трлн рублей. Подробнее о корректировке бюджета — в материале «Ъ Северо-Запад».

Петербургский журналист-расследователь Виктор Смирнов скончался на 46-м году жизни. Печальную новость 13 ноября сообщило издание 47news, где господин Смирнов работал более десяти лет. Коллеги покойного подчеркнули, что Виктор «умел видеть редкое в обыденном», был отзывчивым и старался помогать героям своих публикациях. В профессии он ценил резкость, оперативность и остроту. Подробности и причины смерти Виктора Смирнова не уточняются. Прощание с журналистом прошло в петербургском крематории.

Китайская компания Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) вышла из состава владельцев торгово-развлекательного центра «Жемчужная Плаза» на Петергофском шоссе в Петербурге. Сделка по продаже ее доли была совершена через нидерландское юридическое лицо, точные сроки и детали перехода прав не разглашаются. Новым совладельцем объекта стала петербургская компания «Аврора», которая уже около года управляет этим ТРЦ. В ее портфель также входят другие известные торговые комплексы, такие как «Невский Центр» и «Владимирский Пассаж».

Власти Санкт-Петербурга планируют продлить действие запрета на трудоустройство иностранных граждан с патентами таксистами и курьерами. Документ появился на странице антикоррупционной экспертизы. Губернатор города Александр Беглов постановляет запретить мигрантам осуществлять деятельность в сфере легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, работать курьерами по доставке различными видами транспорта, по доставке продуктов на дом, запрещается и прочая курьерская деятельность.

В Петербурге разработали законопроект, кардинально меняющий систему оплаты труда губернатора Александра Беглова. Документ, представленный в Смольном, сейчас проходит стадию антикоррупционной экспертизы. Поправки к городскому закону предусматривают отмену всех действующих надбавок, включая доплаты за доступ к государственной тайне и особые условия службы. Вместо них вводится новая структура доходов, состоящая из ежемесячного вознаграждения и регулярных поощрений. Ключевым изменением станет передача президенту РФ права определять размер зарплаты главы города.

В Петербурге торжественно отметили 70-летие начала работы метрополитена. Первые поезда начали курсировать на Кировско-Выборгской линии 15 ноября 1955 года. В честь этой даты в городе провели ряд торжественных мероприятий: выстрел из пушки Петропавловской крепости в этот день посвятили юбилею метро, был выпущен коллекционный жетон, станцию «Площадь Восстания» украсили флагами и плакатами, там же выступил хор метро и показали ретросостав из четырех отреставрированных вагонов типов Е и ЕМ. О том, как все начиналось для петербургского метрополитена — в материале «Ъ Северо-Запад».

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск компании ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца, расположенного возле станции метро «Проспект Большевиков») к ООО «Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо"» Надежды Кадышевой. Информация об этом отражена в картотеке арбитражных дел. Заявленная сумма исковых требований составляет 1 822 500 рублей, говорится в карточке дела. Причина претензий не уточняется, дата слушаний по делу пока не назначена.