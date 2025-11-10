Поправки не изменяют традициям

Бюджетно-финансовый комитет петербургского Заксобрания (БФК) на заседании 10 ноября рассмотрел губернаторские и депутатские поправки к проекту бюджета на 2026–2028 годы. В Смольном пересчитали доходы города и увеличили их с 1,453 до 1,461 трлн рублей. Расходы, следовательно, тоже выросли на те же 8,3 млрд, до 1,65 трлн рублей. Поправки, которые поддержали на БФК, сначала рассмотрит бюджетная комиссия под руководством губернатора города Александра Беглова, а затем депутаты на пленарном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на первом чтении законопроекта о бюджете Санкт-Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на первом чтении законопроекта о бюджете Санкт-Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ко второму чтению проекта бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов депутаты подали 33 поправки — рекордное количество за последние три года. Предложения от фракций в большинстве своем были классическими, поэтому и решения по ним во многом были предсказуемыми.

Первым делом депутаты рассмотрели губернаторскую поправку. В правительстве пересчитали доходы с учетом изменения тарифов на платные парковки, увеличения безвозмездных поступления и штрафов.

Доходы города в 2026 году, по прогнозам Смольного, вырастут на 8,3 млрд: с 1,453 до 1,461 трлн рублей. Изменение цен на парковку принесет в бюджет Петербурга дополнительные 5,5 млрд рублей, полагают в комитете по транспорту.

Расходы Петербурга также увеличатся на 8,3 млрд: с 1,642 до 1,65 трлн рублей. Дополнительные средства направят на благоустройство (+2 млрд), капитальный ремонт городских учреждений (+1,6 млрд), зарплаты бюджетникам, в первую очередь сотрудникам образовательной сферы (+544 млн), рассказала председатель комитета финансов Светлана Енилина. Губернаторская поправка была поддержана депутатами единогласно.

Вторым этапом БФК рассмотрел предложения от фракций и отдельных депутатов. Единогласно с финансовым блоком Смольного парламентарии поддержали все двенадцать инициатив от «Единой России». Так, например, единороссы предложили добавить 6,2 млрд на благоустройство и озеленение дворов; 717,9 млн — на ремонт и оснащение стадионов образовательных учреждений; 97,9 млн — АНО «Центр помощи военнослужащим "Общее дело"» на поддержку хоккейной команды по следж-хоккею для реабилитации военнослужащих с инвалидностью.

По инициативе фракции, дополнительные 1,5 млрд рублей получит ГБУ «Горжилобмен» на предоставление субсидий для улучшения жилищных условий очередников, не имеющих льгот. «Яблоко» предлагало добавить на эти цели еще 2 млрд рублей, однако такое увеличение финансирования в Смольном уже не одобрили. Аналогичная ситуация была в прошлом году.

Большинство предложений ЕР, впрочем, так же, как и других фракций, основано на перераспределении средств из резервного фонда города. Его объем пока составляет 45 млрд рублей.

Во время корректировки бюджета на 2025 год финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников заявлял, что фонд нужен «для принятия решений, которые могут возникнуть в связи с непредвиденными обстоятельствами». Впрочем, каждый год после принятия поправок размер бюджета сокращается на несколько миллиардов рублей. Если все прошедшие БФК идеи будут одобрены в итоге на пленарном заседании, то фонд сократится до 34 млрд рублей.

Одобрение также нашли поправки ЛДПР, «Новых людей» и двух депутатов «Справедливой России — За правду» (СРЗП). «ЛДПР традиционно продолжает работу по поддержке подростково-молодежных центров и детского оздоровительного отдыха»,— анонсировал поправки руководитель фракции Павел Иткин. Так, в ЛДПР предложили направить 223,8 млн на капремонт детского оздоровительного комплекса «Зеленый огонек», 227 млн — на капремонт подростковых и молодежных центров 15 районов города и 23 млн — на капремонт «Дома молодежи».

«Новые люди» (НЛ) также традиционно попросили дополнительные 120 млн на проведение физкультурно-спортивных мероприятий в городе. В первую очередь речь идет о массовых любительских забегах, в которых участвует руководитель самой молодой партии в России Дмитрий Павлов. По его мнению, участие в таких марафонах «снижает уровень стресса и дает возможность концентрации на здоровом образе жизни». Еще 30 млн рублей, по инициативе НЛ, пойдут на проведение ежегодного фестиваля мотокультуры и мотоспорта.

Руководитель фракции СРЗП Марина Шишкина и ее заместитель Андрей Алескеров подали две поправки: 49,5 млн рублей депутаты предложили выделить на капремонт гидротехнического сооружения «Плотина Гаусмана», которое отвечает за поддержание необходимого уровня воды в озере Сестрорецкий Разлив. Господин Алескеров на заседании отметил, что сейчас «объект находится в неудовлетворительном состоянии». Еще 98,5 млн рублей пойдут на проектирование и противоаварийные работы на объекте культурного наследия «Плотина главная с подпорной стеной».

Руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова, которая официально из коммунистов исключена, предложила за счет перераспределения средств комитета по здравоохранению направить дополнительные средства для покупки медицинского оборудования для «Городской больницы Святой преподобной мученицы Елизаветы». Эта инициатива была приняты комфином и депутатами.

Две другие поправки госпожи Ивановой были направлены на поддержку бизнеса и промышленности: плюс 500 млн Фонду микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и 2 млрд рублей Фонду развития промышленности. Обе идеи поддержаны не были.

В заключение Смольный отклонил все 11 поправок от «Яблока». Фракция предлагала, например, увеличить на 4 млрд ежегодные расходы на расселение коммунальных квартир.

О проблеме коммуналок в Петербурге яблочники говорят ежегодно. На заседании БФК руководитель фракции Александр Шишлов заметил, что нынешними темпами с коммунальными квартирами город не расстанется еще 60 лет.

В Смольном в ответ заявляют, что расселение идет год в год, а предоставление финансовой поддержки — это не единственный способ съехать от соседей. В проекте бюджета на 2026 год на эти цели выделено 1,8 млрд рублей. По словам госпожи Енилиной, эта сумма позволит предоставить выплаты 755 семьям — расселить около 500 квартир.

Еще 5 млрд рублей, по мнению «яблочников», стоило бы направить на строительство метрополитена. Госпожа Енилина, высказываясь против поправки, отметила, что на ближайшие три года на возведение новых станций выделен 51 млрд рублей.

Поправки, за которые проголосовал БФК, рассмотрит бюджетная комиссия под руководством губернатора города Александра Беглова.

В первом чтении законопроект был принят в конце октября. Во втором чтении его рассмотрят 19 ноября, в третьем — 26 ноября. По плану, губернатор должен подписать закон 3 декабря. В эту же среду парламентарии на пленарном заседании обсудят во втором чтении корректировку бюджета на 2025 год.

Надежда Ярмула