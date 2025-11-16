Ледовый дворец в Петербурге потребовал через суд 1,8 млн рублей с театра Кадышевой

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца, расположенного возле станции метро «Проспект Большевиков») к частному «Национальному театру народной музыки и песни "Золотое кольцо"». Информация об этом отражена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Надежда Кадышева во время выступления на празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса – 2025» на Дворцовой площади.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Певица Надежда Кадышева во время выступления на празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса – 2025» на Дворцовой площади.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Заявленная сумма исковых требований составляет 1 822 500 рублей, говорится в карточке дела. Причина претензий не уточняется, дата слушаний по делу не назначена.

Согласно открытым данным, учредителями ООО «Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо"» значатся певица Надежда Кадышева и ее сын Григорий Костюк, генеральным директором компании является муж исполнительницы Александр Костюк.

Последний концерт театра Надежды Кадышевой на площадке Ледового дворца в Петербурге прошел 26 июля этого года.

О небывалом спросе на творчество госпожи Кадышевой среди зумеров — в материале «Ъ» «"Золотое кольцо" покатилось по концертам».

Андрей Цедрик