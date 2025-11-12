По делу о взятках задержан глава пресс-службы петербургского ГУ МВД Степченко

Сотрудники силовых служб задержали в Петербурге администратора канала «Конкретно.ру», которого подозревают в передаче взятки начальнику управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеславу Степченко. Последний тоже задержан, сообщает вечером 12 ноября 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По данным издания, за незаконное вознаграждение представитель главка мог регулярно передавать админу ежедневные сводки происшествий, а также видеозаписи с камер наблюдения. В деле фигурирует сумма в размере не менее 660 тыс. рублей. С большой долей вероятности речь может идти о 65-летнем Кирилле Метелеве.

Телеканал утверждает, что господину Степченко уже предъявили обвинение в получении взятки, в настоящий момент решается вопрос о избрании ему меры пресечения. Администратору ресурса, в свою очередь, предъявлено обвинение в даче взятки. Проведены обыски, изъяты технические устройства с информацией.

В настоящий момент телефон руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД недоступен, убедился «Ъ Северо-Запад».

Андрей Цедрик