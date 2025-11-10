Перезапуск экс-завода General Motors в Шушарах запланировали на начало 2026 года

Производство автомобилей на экс-заводе General Motors в Петербурге возобновится в начале 2026 года, сообщает ТАСС. В перезапуске участвует компания «АГР».

Бывший завод по производству автомобилей General Motors в поселке Шушары

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«Они формируют целый автомобильный кластер, перезапускают производство. Ожидается, что в следующем году выйдут на тысячи и десятки тысяч автомобилей по производству»,— рассказал собеседник издания.

Инициатором перезапуска выступила компания «АГМ» (входит в «АГР Холдинг»,— Ъ), инвестиции в проект за 15 лет реализации составят 46,43 млрд рублей.

В рамках проекта построят научно-производственный центр площадью 18 тыс. кв. м. за счет средств казначейского инфраструктурного кредита на 3,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в середине 2026 года начнется серийный выпуск автомобилей на бывшем заводе Toyota в Петербурге, там планируют выпускать 1 тыс. машин в год.

Андрей Маркелов