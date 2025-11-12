Доходы Петербурга в 2025 году увеличатся еще на 77 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании одобрили во втором чтении корректировку бюджета на текущий год. С учетом поправки губернатора города Александра Беглова, поданной ко второму чтению, доходы города в 2025-м составят 1,406 трлн рублей. В первом варианте законопроекта предполагалось, что она будет на уровне 1,387 трлн рублей.

Дополнительные средства Смольный планирует направить на льготное лекарственное обеспечение (+1,3 млрд), на зарплаты бюджетников (+1,3 млрд), на детскую паллиативную помощь (+145,8 млн), на уборку внутриквартальных территорий (+162 млн рублей).

Расходы Петербурга наоборот сократятся с первоначального прогноза 1,510 трлн до 1,507 трлн рублей. Дефицит — с 122,9 млрд до 101,1 млрд рублей.

На следующем пленарном заседании депутаты рассмотрят проект бюджета на 2026–2028 годы. Ко второму чтению были поданы одна губернаторская и 33 депутатские поправки: 21 предложение одобрил бюджетно-финансовый комитет Заксобрания, а затем и бюджетная комиссия под руководством губернатора Александра Беглова.

Подробнее о корректировке бюджета — в материале «Ъ Северо-Запад» «Поправки не изменяют традициям».

Надежда Ярмула