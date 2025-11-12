Суд в Петербурге избрал меру админу «Конкретно.ру» по делу о персональных данных

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения администратору канала «Конкретно.ру» Александру Семенову, обвиняемому по ч. 6 ст. 272.1 УК РФ (незаконное использование, передача, сбор информации, содержащей персональные данные, обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что господин Семенов и иные неустановленные лица за денежное вознаграждение получали от сотрудников ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти информацию, содержащую персональные данные граждан, сводки происшествий и т.д. и незаконно размещали ее на информационном ресурсе.

Админ канала «Конкретно.ру» свою вину признал. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте, однако суд принял решение избрать фигуранту запрет определенных действий на весь период предварительного расследования.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что данному уголовному делу также проходит руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Вячеслав Степченко. Он задержан и обвиняется в получении взятки.

Андрей Цедрик