Скончался петербургский журналист Виктор Смирнов

Известный петербургский журналист Виктор Смирнов скончался на 46-м году жизни 12 ноября. Об этом сообщило издание 47news, где господин Смирнов работал более десяти лет.

Журналист Виктор Смирнов, скончавшийся в возрасте 45 лет

Коллеги покойного подчеркнули, что Виктор умел видеть редкое в обыденном, был отзывчивым и старался помогать героям своих публикациях. В профессии господин Смирнов ценил резкость, оперативность и остроту.

Журналист в 2016 году получил премию «Золотое перо» в номинации «Человеческая история» за репортаж «Оять с тобой, паренек Арсений». Текст был о 9-летнем мальчике из деревни в Ленобласти, который ежедневно добирался до образовательного учреждения по реке на резиновой лодке.

В 2021 году господин Смирнов рассказал о частной подземной тюрьме под Петербургом ценой около 500 тыс. долларов, после начала СВО неоднократно писал репортажи из Донбасса.