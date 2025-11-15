Выстрел из пушки Петропавловской крепости дали в честь 70-летия метро

Первые поезда начали курсировать на Кировско-Выборгской линии метрополитена 15 ноября 1955 года. В честь юбилея в Санкт-Петербурге подготовили ряд мероприятий, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выстрел из пушки Петропавловской крепости в полдень дали в честь юбилея петербургского метро. Программу городских событий в 9:30 открыла церемония гашения коллекционного жетона на станции «Площадь Восстания». Здесь же выступил хор метро. Позже, в 16:30, на станции можно будет увидеть ретро-состав из четырех отреставрированных вагонов типов Е и ЕМ 1960-х годов выпуска. Именно такие поезда открывали движение 70 лет назад. В подземном вестибюле под площадью Восстания пройдет модное дефиле от клуба винтажной моды «Ретроспектива».

На станции метро «Адмиралтейская» в 14:00 пройдет акция «Письмо из сердца». Петербуржцы и гости города смогут отправить открытки с символами метро Петербурга в любую точку России и дружественных стран. Также на платформе дадут концерт.

«Сегодняшние торжества воссоздают атмосферу радости и оптимизма, которая сопровождала открытие метро в Ленинграде. Подземные экспрессы стали символом нового этапа в развитии Северной столицы, когда город перешел от послевоенного восстановления к созданию новой технологичной инфраструктуры и массовому жилищному строительству»,— заявил губернатор Александр Беглов.

О том, как все начиналось для петербургского метро, — в материале «Ъ Северо-Запад» «Как тебе "Автово", Илон Маск?».

Татьяна Титаева