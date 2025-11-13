Китайский инвестор продал долю в петербургском ТРЦ «Жемчужная Плаза»

Китайская компания Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) вышла из состава владельцев торгово-развлекательного центра «Жемчужная Плаза» на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщают «Ведомости». Сделка по продаже ее доли была совершена через нидерландское юридическое лицо, точные сроки и детали перехода прав не разглашаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новым совладельцем объекта стала петербургская компания «Аврора», которая уже около года управляет этим ТРЦ. В ее портфель также входят другие известные торговые комплексы, такие как «Невский Центр» и «Владимирский Пассаж». Ранее, год назад, долю финской SRV в этом же активе выкупила инвестиционная компания Central Properties.

Стоимость сделки с SIIC не раскрывается. Однако, ориентируясь на отчетность SRV, которая в 2024 году продала свою 50%-ную долю примерно за 11 млн евро, можно предположить значительный объем инвестиций. ТРЦ «Жемчужная Плаза» был построен в 2013 году и остается одним из крупных торговых объектов города.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что SIIC выставила на продажу одноименный бизнес-центр на Петергофском шоссе, 47А за 1,6 млрд рублей.

Андрей Маркелов