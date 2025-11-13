Глава пресс-службы петербургского ГУ МВД отправлен под домашний арест по делу о взятке

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения начальнику управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеславу Степченко. Его обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 6 ст. 272.1 УК РФ (создание или обеспечение функционирования информационного ресурса, заведомо предназначенного для незаконной передачи информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава пресс-службы петербургского управления полиции Вячеслав Степченко перед определением меры пресечения в Октябрьском районном суде

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Глава пресс-службы петербургского управления полиции Вячеслав Степченко перед определением меры пресечения в Октябрьском районном суде

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Как сообщает из зала суда корреспондент «Ъ Северо-Запад», по версии следствия, господин Степченко, начиная с 2022 года, пользуясь служебным положением и имея доступ к оперативной информации, незаконно предоставлял администратору канала «Конкретно.ру» ежедневные сводки происшествий и видео с камер наблюдения, получая от него взятки на сумму не менее 660 тыс. рублей.

Вячеслав Степченко свою вину признал, пояснив, что «увлекся работой и преступил закон». Также он заявил, что не рассматривал получаемые деньги как взятку, поскольку они «не доходили до семьи» и, по его словам, шли на работу пресс-службы. Помимо этого, господин Степченко сообщил, что написал рапорт об увольнении и просил домашнего ареста. Именно такую меру пресечения на срок до 4 января ему и избрал суд.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что еще одним фигурантом этого дела является админ канала «Конкретно.ру» Александр Семенов. Его обвиняют по ч. 6 ст. 272.1 УК РФ (незаконное использование, передача, сбор информации, содержащей персональные данные, обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения). Суд избрал господину Семенову меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Андрей Цедрик