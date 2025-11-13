Путин и Медведев направили венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым

В здании Санкт-Петербургского государственного университета проходит прощание с почетным профессором вуза Юрием Толстым, передает корреспондент «РИА Новости». Венки на прощание направили президент России Владимир Путин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, учившиеся в СПбГУ под руководством профессора.

Прощание проходит в здании Двенадцати коллегий СПбГУ. Отпевание пройдет в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла. Профессора похоронят на Никольском кладбище в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре.

Венки на церемонию также направили Конституционный суд РФ, Минюст, председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф, Нотариальная палата Ленинградской области, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и др.

Юрий Толстой умер 10 ноября в возрасте 98 лет. В 1945 году он поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, окончил его с отличием. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1970-м — докторскую. С 1956 года — доцент, с 1972-го — профессор кафедры гражданского права юридического факультета ЛГУ.

Полина Мотызлевская