Скончался академик РАН Юрий Толстой, преподававший Путину и Медведеву

В понедельник, 10 ноября, на 99-м году жизни скончался выдающийся юрист, академик РАН, почетный профессор СПбГУ Юрий Толстой. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Юрий Кириллович Толстой родился 24 сентября 1927 года. В 1949 году с отличием окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ, предыдущее название СПбГУ) и прошел путь от аспиранта до почетного профессора.

Его научная деятельность продолжительностью более 60 лет была связана с теорией правоотношений, правом собственности и кодификацией гражданского законодательства.

Особую известность профессор Толстой получил как учитель многих видных российских политиков и юристов. Среди его студентов — президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель СКР Александр Бастрыкин, министр юстиции Константин Чуйченко и другие видные государственные деятели.

Академик был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреатом высшей юридической премии «Юрист года», членом Совета по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ. До последних дней он продолжал научную и законотворческую деятельность.

