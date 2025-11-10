«Театральный роман» получил «Золотой софит» как лучший спектакль большой формы

В Санкт-Петербурге вручили главную театральную премию города «Золотой софит». Лучшим драматическим спектаклем большой формы стала постановка «Театральный роман» режиссера Романа Габриа. Премьера спектакля состоялась в апреле этого года на сцене Театра им. Ленсовета и уже для многих стала обязательной к просмотру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Награждение прошло 10 ноября на сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Победителям вручали статуэтку и лавровый венец, снятый с дерева, стоящего на сцене.

«Ох уж этот Театральный роман! Наверное, нет другой книги, которая так коснулась бы наших учителей. Я бы хотел посвятить этот Софит своему учителю Григорию Козлову (руководитель театра «Мастерская».— «Ъ Северо-Запад»). Он каким-то волшебным образом привил мне любовь к театру»,— сказал со сцены режиссер.

За эту же постановку Роман Габриа получил статуэтку в номинации «лучшая работа режиссера».

Лучшим спектаклем малой формы названа постановка «Никто не приехал» режиссера Тимура Кулова, идущая на сцене театра «Суббота».

Награду в номинации лучший спектакль негосударственного театра получила постановка «Три» режиссера Петра Шерешевского, которая идет на сцене Камерного театра Малыщицкого. Спектакль настолько пользуется популярностью, что билеты на него ждут и раскупают за несколько минут.

Господин Шерешевский на церемонии не присутствовал: «Три» сейчас находится на гастролях в Новосибирске. Этот же спектакль получил награду в номинации «лучший актерский ансамбль», а актер Геннадий Алимпиев, сыгравший в постановке роль Ивана Романыча, стал лауреатом в номинации «лучшая роль».

«Золотой софт» вручают в Петербурге с 1995 года. Инициаторами создания премии были народный артист СССР Кирилл Лавров и продюсер Евгений Фрадин.

Жизнь и творчество Кирилла Лаврова — в галерее «Городничий на сцене, Понтий Пилат в кино».

Надежда Ярмула