Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Толстого

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил в связи с кончиной академика РАН, профессора гражданского права юрфака СПбГУ Георгия (по паспорту Юрий,— Ъ) Толстого, сообщает пресс-служба Смольного 10 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академик РАН и преподаватель юридического факультета СПбГУ Георгий Толстой

Фото: пресс-служба СПбГУ Академик РАН и преподаватель юридического факультета СПбГУ Георгий Толстой

«Ушел из жизни Георгий Кириллович Толстой – выдающийся ученый, виднейший представитель российской правовой школы. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям коллегам, ученикам»,— сказал господин Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что господин Толстой более семи десятилетий посвятил преподаванию, в числе его учеников был президент России Владимир Путин. Научные труды академика получили мировое признание, его концепции использовались в разработке правовых моделей российской экономики.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Георгий Толстой скончался на 99-м году жизни. О дате и времени прощания с выдающимся деятелем науки станет известно позднее.

Андрей Маркелов