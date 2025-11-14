Зарплату Беглова на посту губернатора Петербурга посчитает президент

В Петербурге разработали законопроект, кардинально меняющий систему оплаты труда губернатора Александра Беглова. Документ, представленный в Смольном, сейчас проходит стадию антикоррупционной экспертизы.

Поправки к городскому закону предусматривают отмену всех действующих надбавок, включая доплаты за доступ к государственной тайне и особые условия службы. Вместо них вводится новая структура доходов, состоящая из ежемесячного вознаграждения и регулярных поощрений.

Ключевым изменением станет передача президенту России права определять размер зарплаты главы города. Эта норма вводится в соответствии с указом Владимира Путина от 1 апреля 2025 года, который приравнивает доходы региональных руководителей к окладам вице-премьеров правительства РФ. Финансирование будет осуществляться из двух источников — федерального и городского бюджетов.

По оценкам, основанным на параметрах федерального бюджета на 2025 год, новая зарплата губернатора Петербурга может достигать 1,5-2 миллионов рублей в месяц. Для сравнения, согласно декларации за 2023 год, господин Беглов получил доход в размере 8,9 миллиона рублей. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Андрей Маркелов