«Театральный роман» привел к «Софиту»

В Санкт-Петербурге 10 ноября на сцене Театра юных зрителей им. Брянцева вручили главную театральную премию города «Золотой софит». XXXI церемонию посвятили 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Кирилла Лаврова. Лучшим драматическим спектаклем большой формы стала постановка «Театральный роман» режиссера Романа Габриа.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ XXXI церемония награждения лауреатов Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" на основной сцене Театра юных зрителей имени А.А.Брянцева

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я убежден, что Кириллу Юрьевичу (Лаврову.— «Ъ Северо-Запад») сегодняшний вечер бы очень понравился. Сколько в зале талантливых ярких людей. Синтез актерского театрального братства, любви к городу. Гражданская позиция, юмор»,— эмоционально, по-актерски выразительно произнес актер Сергей Мигицко, получая статуэтку за главную роль в спектакле «Театральный роман». Эта фраза очень четко отражала происходящее на сцене. В этот вечер в петербургском ТЮЗе было душевно, местами трогательно, радостно и иногда очень эмоционально и громко. Ощущалось единство: актеров, режиссеров, художников и всех тех, кто несмотря ни на что, делает современный театр.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Актер Сергей Мигицко получил статуэтку за роль главы Независимого театра Ивана Васильевича в спектакле «Театральный роман»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

А еще было «свежо»: на сцену выходили молодые актеры и режиссеры. «Практически все номинанты и те, кто получил награды,— до безумия молодые люди. И это внушает надежду: театр в Петербург жив и будет жить! Дерзайте! Только вперед!»— заметил Сергей Мигицко, пошутив, что он и его коллеги «Юрий Исаакович (Александров.— «Ъ Северо-Запад») и Гена Алимпиев приехали сюда из Дома ветеранов сцены».

Театральная премия «Золотой софит» была учреждена в Петербурге в 1995 году по инициативе народного артиста СССР Кирилла Лаврова и продюсера Евгения Фрадина. В наше время номинационный совет возглавляет актер Николай Буров. В 2024 году награду в номинации «Лучший спектакль большой формы» получили «Холопы» Андрея Могучего (Большой драматический театр). Сам постановщик был назван лучшим режиссером.

Первые награды получили негосударственные театры: победителям вручали статуэтку и лавровый венец, снятый с дерева, стоящего в глубине сцены.

Лучшим спектаклем была названа постановка «Три» режиссера Петра Шерешевского в Камерном театре Малыщицкого (КТМ) — «постмодернистская игра с чеховским сюжетом». «Спектакль "Три" — это четыре часа жизни с наполнением петербургских смыслов»,— вспомнила со сцены «где-то прочитанную или сказанную» характеристику постановки директор и актриса КТМ Светлана Балыхина. Впрочем, в триумфе спектакля сомневаться не приходилось: билеты на «Три» караулят и за несколько минут после начала продаж выкупают весь небольшой зал.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Директор и актриса Камерного театра Малыщицкого Светлана Балыхина и актер Дмитрий Хасанов три раза выходили на сцену для получения наград за спектакль «Три»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спектакль «Три» символично получил три награды: лауреатом стал весь актерский ансамбль постановки и отдельно Геннадий Алимпиев в номинации «Лучшая роль» за Ивана Романыча. Все три раза на сцену спускались Светлана Балыхина и актер Дмитрий Хасанов. Остальная команда ждала новостей в Новосибирске: в эти дни «Три» играют на фестивале актуального театра «Гравитация».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Актер Ренат Шавалиев получил статуэтку за роль Журавля в спектакле Большого театра кукол «Журавль и цапля» (реж. Екатерина Ложкина-Белевич)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следующий блок награждения был посвящен театру кукол. В зале сидели артисты Большого театра кукол, Малого театр кукол, «Кукольного формата», Karlsson Haus. Премию в номинации «Лучшая работа режиссера» вручили Екатерине Ложкиной-Белевич за спектакль «Журавль и цапля» в БТК. Актер Ренат Шавалиев, исполняющий роль Журавля, получил статуэтку за «Лучшую работу актера». В июне постановка уже блистала в Москве: «Журавль и цапля» получил главную театральную премию России «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль».

«Спектакли, под которым написана моя фамилия, были победителями в разных номинациях. Но только никогда режиссер там не фигурировал… И вот к 37-му спектаклю, на 37-м году жизни, оказывается, за всем этим кто-то стоял. А стояла там я, Катя Ложкина»,— чуть смущаясь говорила Екатерина.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Спектакль «Приключения лиса и поросенка» театр «КукФо» был назван лучшим спектаклем в театре кукол. Награду получила художественный руководитель театра Анна Викторова (у микрофона)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Статуэтку в номинации «Лучший актерский ансамбль» вручили артистам спектакля «Птица курица», идущего на сцене авторского театра «КукФо». Постановка — черно-белая буффонада с куклами, тенями и песнями о мечте — основана на мотивах сказочной истории Андрея Кутерницкого «Приключения Птицы Курицы».

«Нет ни одной прекрасной мечты, которую невозможно было бы осуществить. Мечтайте, господа! Мечтайте!»— задорно высказалась Анастасия Овсянникова — «та самая представительница пернатых».

Через несколько минут команда «КукФо» спустилась на сцену еще раз: лучшим спектаклем в театре кукол была выбрана постановка для детей «Приключения лиса и поросенка».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Труппа Малого театра кукол получила специальный приз «За упорное сопротивление героя быть марионеткой, когда "весь мир — театр"». Награду вручили режиссеру и основателю МТК Чакчи Фросноккерсу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Специальный приз экспертного совета премии «За упорное сопротивление героя быть марионеткой, когда "весь мир — театр"» вручили режиссеру и основателю МТК Чакчи Фросноккерсу за спектакль «Гамлет». Вместе с режиссером к микрофону вышли актеры и художники театра. «Мой мастер Тамара Рахматулаевна Стависская всегда говорила, что искусство должно быть вопреки. И, пройдя через очень многие вопреки, преграды и сопротивления, мы сейчас понимаем, что в первую очередь это награда Тамары Рахматулаевны и вообще наших учителей»,— трогательно начал Чакчи Фросноккерс. И тут же эмоционально завершил: «Уже десятый сезон гениальные русские артисты сопротивляются, великие русские художники сопротивляются… Если вы хотите посмотреть на наше сопротивление — приходите на наши спектакли».

Победителем в номинации «Лучший спектакль в оперетте и мюзикле» стал мюзикл композитора Андрея Петрова и его дочери Ольги «Капитанская дочка» в постановке Игоря Коняева в Театре музкомедии. Актриса Дарья Январина получила статуэтку за роль Маши, Кирилл Гордеев — за исполнение Емельяна Пугачева.

Лучшим балетным спектаклем стала постановка «Коппелия» хореографа Александра Сергеева (Мариинский театр). Лучшей оперой — «Золотой петушок» в постановке художественного руководителя камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» Юрия Александрова.

«А сейчас внимание на экран»,— завершил блок награждения музыкальных театров ведущий Александр Матвеев. Перед собравшимися сменялись кадры из спектаклей нового и самого молодого государственного петербургского театра «Драм.Площадка». Зал громко аплодировал. Художественный руководитель театра Сергей Бызгу собрал труппу из выпускников своей актерской мастерской в Российском государственном институте сценических искусств.

Сергею Бызгу вручили специальный приз экспертного совета «За создание нового театра». Это награждение стало самым эмоциональным и одновременно трогательным моментом всей церемонии.

«Для меня очень важна эта премия. Столько здоровья было потрачено за этот год, значит в какой-то степени не зря. Очень много людей нам помогали. Хочу вспомнить бывшего художественного руководителя Театра им. Комиссаржевской Виктора Новикова, который благословил меня и сказал, что будет очень тяжело. Как в воду глядел — было тяжело. Но рядом были люди, с которыми это возможно было сделать»,— благодарил Сергей Бызгу, которого на сцену вывезли ученики.

Слушая его, зрители в зале плакали. Девушка, снимающая речь на телефон, отвернувшись от экрана, вытирала слезы. Победители, выходившие на сцену после награждения «Драм.Площадки», желали Сергею Дмитриевичу скорейшего выздоровления.

Победу в номинации «Лучший спектакль малой формы» присудили постановке «Никто не приехал» режиссера Тимура Кулова, идущей на сцене театра «Суббота». «Я много езжу по стране последние годы, вижу нашу необъятную Родину. Я хочу поднять эту премию за всех сегодня смельчаков в нашей стране, которые несмотря на турбулентное время занимаются театром и стараются делать честный театр»,— выступил Тимур Кулов.

Лучшим драматическим спектаклем большой формы выбрали «Театральный роман» Романа Габриа, премьера которого состоялась в апреле этого года на сцене Театра им. Ленсовета. Постановка основана на произведениях Михаила Булгакова «Театральный роман», «Белая гвардия» и «Дни Турбиных». Романа Габриа за этот спектакль признали лучшим режиссером.

«Ох уж этот "Театральный роман"! Наверное, нет другой книги в русской литературе XX века, которая на расстоянии такой близкой руки коснулась наших больших учителей: Станиславского, всех мхатчиков, самого Булгакова,— рассказывал режиссер со сцены.— Я бы хотел посвятить этот "Софит" своему учителю Григорию Михайловичу Козлову (режиссер, художественный руководитель театра «Мастерская».— «Ъ Северо-Запад»). Он каким-то волшебным образом привил мне любовь к театру, чтобы каждое утро вставать, идти в театр, просыпаться и понимать, что время своей жизни ты тратишь на самую прекрасную профессию в мире».

В начале церемонии Николай Буров очень мудро заметил: «Театр оттесывает, воспитывает, растапливает нашу душу, все льдинки в ней, чтобы мы оставались людьми. Для того, чтобы мы не рассчеловечивались, чтобы мы не только думали, но и чувствовали». И в этот вечер на сцене действительно было много чувств и человечности.

Надежда Ярмула