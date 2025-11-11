Суд взыскал 67 млн рублей с организаторов теракта в петербургском метро

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск ГУП «Петербургский метрополитен» к организаторам террористического акта в апреле 2017 года. Их обязали возместить 67 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Об удовлетворении иска 11 ноября сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Требования предприятия о взыскании денежных средств были зарегистрированы 23 мая 2025 года. Метрополитен потребовал 67 млн рублей, поскольку взрыв нанес материальный ущерб подземке, предприятие также предоставило выплаты потерпевшим.

Ответчиками по иску стали 11 человек, признанные виновными в совершении теракта в подземке. За это преступление их осудили на срок от 19 до 28 лет.

Татьяна Титаева