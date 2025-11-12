Проезд по КАД-2 могут сделать платным

Кольцевая автодорога — 2 (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга предположительно будет эксплуатироваться на платной основе, такое решение уже утверждено для ее первого участка. На соответствующую информацию в документах Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) обратили внимание 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно материалам ФГИС ТП, участок трассы от развязки с М-11 «Нева» в Тосненском районе до Кузьмолово во Всеволожском районе планируется как платная автомобильная дорога категории IБ. Собеседник издания в транспортном блоке администрации Ленинградской области подтвердили, что изучают проект в контексте организации платного проезда, однако окончательное решение будет принимать госкомпания «Автодор».

Кроме того, источник издания в региональной администрации отметил, что будут добиваться льгот для жителей Ленобласти при проезде по новой трассе. При этом он подчеркнул, что у водителей должна оставаться альтернатива в виде бесплатных региональных дорог.

В прошлом месяце стало известно, что в ноябре 2025 года ГК «Автодор» планирует подписать контракт с подрядчиком на разработку проектной документации первого этапа (КАД-2). Незадолго до этого заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что возведение участка протяженностью 82 км стартует в начале 2026 года.

Артемий Чулков