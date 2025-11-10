Главные новости за 10 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На железнодорожной станции Янега в Ленобласти ночью 10 ноября сошли с рельсов четыре грузовых вагона со щебнем. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Обошлось без пострадавших, однако инцидент привел к задержке четырех пассажирских поездов и 17 грузовых составов. Во второй половине дня стало известно об аналогичном ЧП на станции Волховстрой-1, где с рельсов сошел тепловоз с порожним полувагоном.

Некоторых жителей дома 1/38 на улице Некрасова переселили в маневренный фонд из-за аварийного состояния стены дворового фасада. Дефект выявили при осмотре объекта. Решение о переселении жильцов нескольких квартир приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В маневренный фонд временно переехали 15 человек из десяти семей. Им позволят вернуться домой, как только аварийность будет устранена.

У миграционного центра на улице Красного Текстильщика прошел рейд, в ходе которого проверили почти 100 иностранных граждан. У большинства из них не было проблем с документами, сообщили в региональном ГУ МВД. Проверке также подверглись 150 машин. Транспортные средства обследовали кинологи с собаками. По итогам профилактического мероприятия в отдел доставили семь иностранцев, в действиях которых выявили правонарушения. Их привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Озерки». Травмы пострадавшего оказались несовместимы с жизнью — мужчина погиб. Из-за случившегося движение по северному участку Московско-Петроградской («синей») линии петербургского метро утром 10 ноября перекрывали на 40 минут. По факту произошедшего Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Группа Ladoga будет разливать напитки с градусом для сети магазинов «Лента» под собственной торговой маркой ритейлера. На полках появятся джин, виски, ром, ликеры и другой алкоголь. Петербургская компания будет обеспечивать «Ленту» 14 позициями напитков. В середине ноября запланирован старт отгрузок. Сперва объемы поставок, рассчитанных на три-четыре месяца, составят от 10-30 тыс. бутылок в зависимости от категории. Продукция появится на полках магазинов «Ленты», в сетях «Вингараж» и «Монетка».

Завершился срок ареста уличной певицы Дианы Логиновой (Наоко) за нарушение общественного порядка и хулиганство. Вокалистку группы «Стоптайм» сразу же перевезли из спецприемника в отдел полиции № 2 УМВД по Адмиралтейскому району. Туда же доставили гитариста Александра Орлова. Известно, что в отношении 18-летней госпожи Логиновой возбудили очередное административное производство по делу о дискредитации ВС РФ. Материалы находятся в Дзержинском районном суде, дата и время пока не назначены.

Производство автомобилей на экс-заводе General Motors в Петербурге возобновится в начале 2026 года. По данным ТАСС, инициатором перезапуска выступила компания «АГМ» (входит в «АГР Холдинг»), инвестиции за 15 лет реализации проекта составят 46,43 млрд рублей. В частности, планируется построить научно-производственный центр площадью 18 тыс. кв. м за счет средств казначейского инфраструктурного кредита на 3,1 млрд рублей.

Презентация коллекции, посвященной культовой видеоигре Atomic Heart от российских разработчиков Mundfish, пройдет 13 ноября в галерее Санкт-Петербургского Императорского фарфорового завода. Предприятие выпустило коллекционные скульптуры антагонистов и секс-символов «Атомного сердца» — Близняшек, а также бокалы с эксклюзивным дизайном. Каждый предмет был изготовлен на заводе вручную.

На 99-м году жизни скончался выдающийся юрист, академик РАН, почетный профессор СПбГУ Юрий (Георгий) Толстой. Особую известность он получил как учитель многих видных российских политиков и юристов — президента РФ Владимира Путина, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, главы СКР Александра Бастрыкина и других. Соболезнования родным и близким академика Толстого выразили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский.

Бюджетно-финансовый комитет петербургского (БФК) Заксобрания на заседании 10 ноября рассмотрел губернаторские и депутатские поправки к проекту бюджета на 2026-2028 годы. В Смольном пересчитали доходы города и увеличили их с 1,453 до 1,461 трлн рублей. Расходы, следовательно, выросли на те же 8,3 млрд, до 1,65 трлн рублей. Подробнее о внесенных поправках, которые поддержали на БФК — в материале «Ъ Северо-Запад».

Масштабное панно, посвященное истории Путиловского завода, установили в вестибюле строящейся станции метро «Путиловская». Композиция изготовлена из сотовых алюминиевых панелей и символически показывает машиностроительное, чугунное и художественно-литейное производства. Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что «Путиловскую» должны сдать в конце 2025 года, пассажиры смогут воспользоваться станцией в январе-феврале следующего года.

Во второй половине дня 10 ноября петербургские автомобилисты столкнулись с внезапным закрытием Дворцового, Литейного и Троицкого мостов. Отсутствие возможности перебраться на другой берег привело к серьезным пробкам в центре города. Позднее стало известно, что в Петербурге прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля. Его провел зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Городская автостоянка на Конюшенной площади в центре Петербурга приостановила свою работу до февраля. Это связано с планами по проведению на этой территории зимних мероприятий, сообщили в Центре управления парковками Санкт-Петербурга. Начиная с 1 февраля 2026 года стоянка на 60 машино-мест возобновит свою работу, уточнили в ЦУП. Автомобилистов попросили учитывать временные изменения при планировании поездок в центр города на личном автотранспорте.

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях одержал минимальную победу над омским «Авангардом». Игра, состоявшаяся на местной «G-Drive Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственную шайбу записал на свой счет нападающий СКА Игнат Лутфуллин, отличившийся на 19-й минуте игры с подачи Никиты Недопекина. Этот гол стал для 20-летнего форварда первым в составе армейцев Петербурга. Подробнее о прошедшем матче — в спортивном обзоре «Ъ Северо-Запад».

В Петербурге вручили главную театральную премию города «Золотой софит». Лучшим драматическим спектаклем большой формы признана постановка «Театральный роман» режиссера Романа Габриа. Награждение прошло вечером 10 ноября на сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Победителям вручали статуэтку и лавровый венец, снятый с дерева, стоящего на сцене. О том, как это было — в материале «Ъ Северо-Запад».