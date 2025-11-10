Пассажир упал на пути станции «Озерки»

В связи с падением пассажира на пути станции «Озерки» утром 10 ноября на время изменили движение поездов на Московско-Петроградской линии. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

В 10:36 предупредили, что составы ходят от «Купчино» до «Удельной». Спустя три минуты стало известно, что движение поездов временно приостановлено от станции «Парнас» до «Озерков». Также вестибюли станций «Озерки» и «Проспект Просвещения» закрыли на вход.

Подробности происшествия уточняются.

Татьяна Титаева