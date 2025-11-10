Жителей дома 1/38 на улице Некрасова на время переселили из-за состояния стены

Некоторых жителей дома 1/38 на улице Некрасова переселили в маневренный фонд из-за аварийного состояния стены дворового фасада. Дефект выявили при осмотре объекта, сообщили в пресс-службе администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Решение о переселении жильцов нескольких квартир приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Специалисты реализовали меры в целях обеспечения безопасности петербуржцев. Сотрудники районной администрации и управляющей компании провели встречу с жильцами, где проконсультировали их по вопросам предоставления маневренного фонда и временного размещения.

В маневренный фонд переселили 15 человек из десяти семей. Им позволят вернуться домой, как только аварийность будет устранена.

Татьяна Титаева