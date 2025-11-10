СКА обыграл в гостях омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях одержал минимальную победу над омским «Авангардом». Игра, состоявшаяся на местной «G-Drive Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу, ставшую победной, записал на свой счет нападающий СКА Игнат Лутфуллин, отличившийся на 19-й минуте игры с подачи Никиты Недопекина. Этот гол стал для 20-летнего форварда первым в составе команды из Петербурга.

После сыгранных матчей на счету красно-синих теперь 26 очков, они поднялись седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу в «регулярке» КХЛ петербургские армейцы также проведут в гостях — 12 ноября против уфимского «Салавата Юлаева».

Андрей Цедрик