В вестибюле строящейся станции метро «Путиловская» установили масштабное панно

Масштабное панно, посвященное истории Путиловского завода, установили в вестибюле станции метро «Путиловская», сообщает пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы». Композиция изготовлена из сотовых алюминиевых панелей и символически показывает машиностроительное, чугунное и художественно-литейное производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панно, посвященное истории Путиловского завода, на станции метро «Путиловская»

Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы» Панно, посвященное истории Путиловского завода, на станции метро «Путиловская»

Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы»

«Путиловскую» должны сдать в конце 2025 года, пассажиры смогут воспользоваться станцией уже в январе-феврале. На текущий момент специалисты завершают облицовку фасада и внутреннее обустройство вестибюля. В наклонном ходе смонтировали водоотводящие зонты, установили четыре эскалатора. Кассовый и центральный залы облицевали природным камнем.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Метрострой Северной столицы» начал подготовку к прокладке нового тоннеля «коричневой» ветки метро.

Андрей Маркелов