Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Ленобласти ночью 10 ноября
На железнодорожной станции Янега ночью 10 ноября с рельсов сошли четыре грузовых вагона. По факту происшествия в Ленинградской области организована проверка, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Вагоны с щебнем сошли без опрокидывания. Это привело к задержке пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов.
Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов отправился на место происшествия. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.