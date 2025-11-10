Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Ленобласти ночью 10 ноября

На железнодорожной станции Янега ночью 10 ноября с рельсов сошли четыре грузовых вагона. По факту происшествия в Ленинградской области организована проверка, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Вагоны с щебнем сошли без опрокидывания. Это привело к задержке пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов.

Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов отправился на место происшествия. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Татьяна Титаева

