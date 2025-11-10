Шайба победы

Хоккеисты СКА обыграли «Авангард» в матче чемпионата КХЛ, прошедшем в Омске. Все решила единственная заброшенная шайба — редкий случай для хоккея,— автором которой стал молодой нападающий армейцев Игнат Лутфуллин. Отличился также голкипер СКА Сергей Иванов, отразивший 43 броска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч «Авангард» – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч «Авангард» – СКА

Фото: ХК СКА

Армейцы прибыли в Омск, где уже по-зимнему морозно, после дуэли в Москве с «Динамо», которую они выиграли 3:2. И сразу заявили на матч французского нападающего Пьеррика Дюбе, которого обменяли у «Трактора» на защитника Никиту Смирнова. Такой «трейд» вызвал удивление, так как еще недавно Игорь Ларионов, главный тренер СКА, говорил, что клуб живет в рамках строгого бюджета и не может приобретать сильных игроков. И что не следует приглашать их в большом количестве, так как может случиться «переполнение» состава, что нехорошо для команды. «Лучше мы будем давать шанс молодежи, этот путь, хоть и труднее, но эффективнее»,— дал понять наставник СКА.

Еще больше поклонники СКА удивились, когда узнали, что клуб приобрел в эти же сроки канадского форварда Брендана Лайпсика, который выступал за армейский клуб в сезоне 2023/2024, потом его покинул и в последнее время сидел без дела.

Первый приход Лайпсика, который блистал, когда выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург» в КХЛ, а также имеет за плечами богатый опыт выступления в НХЛ «(Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес», «Вашингтон»), в СКА вышел неудачным: всего две заброшенные шайбы и две результативные передачи в 19 матчах чемпионата. Тогда командой из Петербурга руководил Роман Ротенберг. Поэтому Лайпсика в команде не стало. Сейчас руководители СКА решили вернуть канадца. С ним заполнились все легионерские вакансии в команде: иностранцев всего семь, но американский защитник Бреннан Менелл и Лайпсик имеют российские паспорта, так что лимит (пять легионеров на команду) не нарушен.

Объяснить приобретения нападающих можно. СКА не хватает результативности в атаке. Последние матчи — у «Шанхайских драконов» и у московского «Динамо» — были выиграны благодаря точным броскам канадского защитника Тревора Мерфи. К тому же пополнился лазарет команды, куда попали форварды Матвей Короткий, Валентин Зыков, Сергей Плотников. Команда Игоря Ларионова порой неплохо комбинирует, выглядит на льду все более организованной, но низкая «забивная способность» перечеркивает все эти плюсы.

Матч с «Авангардом» тоже не получился результативным. Единственную шайбу за 60 минут игры забросил 20-летний форвард СКА Игнат Лутфуллин, игрок из системы армейского клуба. Ассистировал ему пасом из-за ворот 20-летний Никита Недопекин, такой же новичок. «Авангард», как ни старался, не смог подобрать ключи к воротам петербуржцев. А если и прорывался к ним, на пути шайбы вставал голкипер Сергей Иванов: в итоге он отразил 43 броска, оформив свой первый «сухарь» в чемпионате.

После матча Игорь Ларионов отметил, что одержать победу над сильным соперником помог командный дух: «Все помогали другу, бросались под шайбу, были одним целым — это то, что делает команду сильнее».

Успех в матче с «Авангардом» — третий подряд для армейцев. До этого они обыграли дома «Шанхайских драконов» 3:2 (в овертайме) и «Динамо» в Москве 3:2. Команда Ларионова поднялась на седьмое место в Западной конференции, опередив ЦСКА и «Шанхай». Завершит выездную серию СКА матчем с «Салаватом Юлаевым» в Уфе 12 ноября.

Кирилл Легков