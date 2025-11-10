Вокалистку «Стоптайма» Наоко перевезли из спецприемника в отдел полиции

Завершился срок ареста уличной певицы Дианы «Наоко» Логиновой за нарушение общественного порядка и хулиганство. Вокалистку группы «Стоптайм» сразу же перевезли из спецприемника во второй отдел полиции УМВД по Адмиралтейскому району.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В настоящее время там находится гитарист «Стоптайма» Александр Орлов, который несколько дней назад сделал Наоко предложение. Его также доставили в отдел сразу после выхода из спецприемника в Петергофе.

Известно, что в отношении 18-летней Логиновой возбудили очередное административное производство по ч. 3 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Материалы дела находятся в Дзержинском районном суде, дата и время пока не назначены.

Андрей Маркелов