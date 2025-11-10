Автомобилисты возмутились внезапным закрытием Дворцового и Троицкого мостов

Днем 10 ноября около 15:50 петербургские автомобилисты столкнулись с внезапным закрытием Дворцового, Литейного и Троицкого мостов. Жалобы появились в сервисе «Яндекс Карты». Отсутствие возможности перебраться на другой берег привело к серьезным пробкам.

Фото: Артемий Чулков / Коммерсантъ

На текущий момент стоят Невский, Адмиралтейский и Вознесенский проспекты, Садовая, Гороховая, Малая Морская и Большая Конюшенная улицы. При этом пробки в городе оцениваются всего на 4 балла.

Спустя двадцать минут все ограничения были сняты. Никакой официальной информации о вводимых в центре Петербурга ограничениях не публиковалось.

Андрей Маркелов