Автомобилисты возмутились внезапным закрытием Дворцового и Троицкого мостов
Днем 10 ноября около 15:50 петербургские автомобилисты столкнулись с внезапным закрытием Дворцового, Литейного и Троицкого мостов. Жалобы появились в сервисе «Яндекс Карты». Отсутствие возможности перебраться на другой берег привело к серьезным пробкам.
Фото: Артемий Чулков / Коммерсантъ
На текущий момент стоят Невский, Адмиралтейский и Вознесенский проспекты, Садовая, Гороховая, Малая Морская и Большая Конюшенная улицы. При этом пробки в городе оцениваются всего на 4 балла.
Спустя двадцать минут все ограничения были сняты. Никакой официальной информации о вводимых в центре Петербурга ограничениях не публиковалось.