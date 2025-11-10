Почти 100 мигрантов проверили в ходе рейда в центре Петербурга

У миграционного центра на улице Красного Текстильщика прошел рейд, в ходе которого проверили почти 100 иностранных граждан. У большинства из них не было проблем с документами, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В контрольных мероприятиях приняли участие сотрудники миграционной службы, экономической полиции, Госавтоинспекции, Спецполк и кинологи. Во время проверок несколько мигрантов не смогли вспомнить точный адрес своей регистрации, что вызвало у полицейских подозрения. В отдел доставили семь иностранных граждан и привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.

Проверке также подверглись 150 машин. Собаки тщательно обследовали транспортные средства. У одного из водителей были сомнительные документы, предположительно, связанные с фиктивной постановкой иностранцев на миграционный учет. Он не смог объяснить их происхождение. Сотрудники ведомства проверяют информацию о возможной организации незаконной миграции.

Татьяна Титаева