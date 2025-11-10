Тепловоз сошел с рельсов на железнодорожной станции Волховстрой-1 в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода с рельсов тепловоза на путях необщего пользования в Ленинградской области. Инцидент произошел 10 ноября на станции Волховстрой-1, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, на подъездных путях ООО «ВРС-Центр» тепловоз в сцепке с порожним полувагоном сошел с рельсов при подготовке к маневровым работам. Опрокидывания удалось избежать. Пострадавших нет, график движения поездов не нарушен, уточнили в прокуратуре.

Сейчас на месте работает Волховстроевский транспортный прокурор. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о задержании четырех пассажирских поездов из-за схода вагонов на станции Янега в Ленобласти в ночь на 10 ноября. Также сообщалось о похожем инциденте со сходом с рельсов пяти цистерн с мазутом около ж/д станции Апатиты в Мурманской области.

Андрей Цедрик