Компания Ladoga будет выпускать алкоголь для ритейлера «Лента»

Группа Ladoga будет разливать напитки с градусом для сети магазинов «Лента» под собственной торговой маркой (СТМ) ритейлера. На полках появятся джин, виски, ром, ликеры и другой алкоголь, пишет «Ъ».

Петербургская компания будет обеспечивать «Ленту» 14 позициями напитков. В середине ноября текущего года запланирован старт отгрузок. Сперва объемы поставок, рассчитанных на три-четыре месяца, составят от 10–30 тыс. бутылок в зависимости от категории. Продукция появится на полках магазинов «Ленты», в сетях «Вингараж» и «Монетка».

По информации аналитической компании «Нильсен», за восемь месяцев 2025 года продажи рома в натуральном выражении выросли на 15,2% год к году, джина — на 11,9%, виски — на 9,1%, ликеров — на 3,5%. Этим объясняется выбор алкоголя для поставок.

Татьяна Титаева