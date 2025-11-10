Четыре пассажирских поезда были задержаны из-за схода вагонов на станции Янега

Из-за схода грузовых вагонов на станции Янега в Ленинградской области были задержаны четыре пассажирских поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Речь идет о составах № 111 Петрозаводск — Санкт-Петербург, № 112 Санкт-Петербург — Петрозаводск, №18 Москва — Петрозаводск, №11 Мурманск — Санкт-Петербург. №111, №112 и №18 уже прибыли на станции назначения, №11 введен в график, уточнили в ОЖД.

Сход четырех вагонов с щебнем произошел 10 ноября в 01:23. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Сейчас на месте работают два восстановительных поезда, открыто реверсивное движение по одному пути.

Артемий Чулков