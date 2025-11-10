СКР проводит проверку после гибели пассажира на станции метро «Озерки»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал доследственную проверку по факту утреннего инцидента с падением на рельсы и гибелью пассажира на станции метро «Озерки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в региональном ГСУ СК России, сейчас на месте происшествия работают следователи. Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СКР.

«Ъ Северо-Запад» писал, что из-за случившегося движение по северному участку Московско-Петроградской («синей») линии петербургского метро утром 10 ноября перекрывали на 40 минут. Упавший на рельсы мужчина погиб.

Андрей Цедрик