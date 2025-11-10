Медведев обсудил в Петербурге празднование 250-летия Павловского дворцового ансамбля

В Петербурге в понедельник, 10 ноября, состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля. Его провел в городе на Неве заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Историческая дата будет отмечаться в 2027 году.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в заседании участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя, глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор — председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Перед началом встречи ее участники осмотрели отреставрированные объекты на территории музея-заповедника, среди которых Павильон трех граций, фрески на фасадах Галереи Гонзага и Храм дружбы.

Ранее «Ъ Север-Запад» писал, что во второй половине дня 10 ноября петербургские автомобилисты столкнулись с внезапным перекрытием Дворцового, Литейного и Троицкого мостов. Это повлекло серьезные заторы в центре города. Позднее появилась информация, что в Петербурге проходят «мероприятия федерального значения».

Андрей Цедрик