Автостоянка на Конюшенной площади приостанавливает свою работу до февраля
Городская автостоянка на Конюшенной площади в центре Петербурга приостанавливает свою работу до февраля. Это связано с планами по проведению на этой территории зимних мероприятий, сообщили 10 ноября в Центре управления парковками (ЦУП) Санкт-Петербурга.
Новая городская платная автостоянка на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге
Фото: Центр управления парковками Санкт-Петербурга / Telegram-канал
Начиная с 1 февраля 2026 года стоянка на 60 машино-мест возобновит свою работу, уточнили в ЦУП. Автомобилистов просят учитывать временные изменения при планировании поездок в центр Петербурга на личном автотранспорте.
Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что на зимний режим работы также перешли городские автостоянки в Ломоносове и Петергофе.