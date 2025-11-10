Автостоянка на Конюшенной площади приостанавливает свою работу до февраля

Городская автостоянка на Конюшенной площади в центре Петербурга приостанавливает свою работу до февраля. Это связано с планами по проведению на этой территории зимних мероприятий, сообщили 10 ноября в Центре управления парковками (ЦУП) Санкт-Петербурга.

Новая городская платная автостоянка на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге

Фото: Центр управления парковками Санкт-Петербурга / Telegram-канал Новая городская платная автостоянка на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге

Фото: Центр управления парковками Санкт-Петербурга / Telegram-канал

Начиная с 1 февраля 2026 года стоянка на 60 машино-мест возобновит свою работу, уточнили в ЦУП. Автомобилистов просят учитывать временные изменения при планировании поездок в центр Петербурга на личном автотранспорте.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что на зимний режим работы также перешли городские автостоянки в Ломоносове и Петергофе.

Андрей Цедрик