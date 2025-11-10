Императорский фарфоровый завод выпустил балерин-близняшек из Atomic Heart

Презентация коллекции, посвященной культовой видеоигре Atomic Heart от российских разработчиков Mundfish, пройдет 13 ноября в галерее Санкт-Петербургского Императорского фарфорового завода на Кутузовском проспекте, 17.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Императорского фарфорового завода Фото: Пресс-служба Императорского фарфорового завода

Предприятие выпустило коллекционные скульптуры антагонистов и секс-символов «Атомного сердца» — Близняшек, а также бокалы с эксклюзивным дизайном. В Mundfish подчеркнули, что экстетика альтернативного СССР из мира игры нашла отражение в искусстве с глубокими культурными традициями.

Каждый предмет был изготовлен на заводе вручную. Генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич отметила, что одно из старейших предприятий всегда тяготело к уникальным коллаборациям.

Андрей Маркелов