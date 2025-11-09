Главные новости за неделю 3–9 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) за девять месяцев текущего года составила 35,4 млрд руб. Это на 1,5 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2024 года (33,9 млрд руб.).

Полиция Краснодара проводит проверку по факту повреждения автобуса с футболистами московского «Спартака». Неизвестный за два часа до матча бросил камень и разбил окно автобуса. Никто из красно-белых не пострадал.

ПАО «Магнит» отчиталось о выплате дохода по биржевым облигациям серии 005Р за восьмой купонный период (с 1 по 31 октября 2025 года). Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 1,32 млрд руб.

В горах Белогорского района Крыма мужчина упал в пещеру и повредил обе ноги.

Предварительная стоимость реконструкции Краснодарского государственного цирка составила 7,3 млрд руб.

Краснодарский край занял 73-е место в рейтинге регионов России по уровню ипотечных платежей в 2025 году.

В 2026 году расходы бюджета Республики Крым составят 235 млрд руб., что на 4,7% больше, чем в 2024 году. Доходы достигнут 231,1 млрд руб. — больше на 4,8%. Власти региона внесли проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов на рассмотрение в Государственный совет.

Арбитражный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт».

Первый за долгие годы рейс между Трабзоном и Сочи завершился без успеха: паром Seabridge, следовавший из Турции, не получил разрешения на вход в российские территориальные воды. Судно прибыло к побережью утром 6 ноября, но весь день простояло на рейде, не получив допуска в порт.

Российские железные дороги (РЖД) ввели временные ограничения на доставку грузов в черноморский порт Туапсе с 6 по 8 ноября. Погрузка ограничивается в направлении станций Туапсе-сортировочная-экспорт и Туапсе-сортировочная на указанный период.

Организатор маршрута Трабзон—Сочи не планирует прерывать сообщение на пароме Sea Bridge, несмотря на проблемы с заходом в морской порт города-курорта.

Андрей Алексеенко, ранее занимавший должность мэра Краснодара, 7 ноября получил назначение на пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.

Дорогу из Краснодара в Тюмень могут построить в течение 12 лет.

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг сообщения о взломе крымских телеканалов, назвав их ложными.

Компания «Черноморские круизы», входящая в Росморпорт, вновь выставила на аукцион пассажирский лайнер «Князь Владимир».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о группе несовершеннолетних из Краснодара, которые систематически избивали сверстников.

Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин объяснил регулярные ограничения интернета в Краснодарском крае необходимостью защиты стратегических объектов от атак беспилотников и надводных аппаратов.

Паром SeaBridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс между Россией и Турцией, не получил разрешения на заход в порт Сочи и возвращается в Трабзон после более чем двух суток ожидания на рейде.